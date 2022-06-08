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Окупанти розмістили близько 30 танків за 35 кілометрів від Запоріжжя, – МОУ

08/06/2022 17:20

Війська Російської Федерації розмістили близько 30 танків як довготривалі вогневі точки за 35 км від Запоріжжя.

Про це ввечері в середу, 8 червня, повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає “Укрінформ”.

“На Запорізькому напрямку російський агресор нарощує систему вогню. Зокрема, у районі Василівки (35 км на південь від Запоріжжя) розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 як довготривалі вогневі точки”, – сказав він.

За його словами, на Бахмутському напрямку ЗСУ стримують штурм на підступах до Комишувахи, яку противник прагне взяти під повний контроль.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках противник веде вогонь уздовж усієї лінії протистояння, застосовує авіацію та артилерійські системи. Його метою є сковування наших військ та запобігання перекидання оборонців на інші напрямки.

Речник МОУ поінформував, що на Харківському напрямку росіяни намагаються не допустити подальшого просування українських військ, для чого розмістили додаткові сили біля с. Веселе (17 км від Харкова), туди приїхала одна батальйонно-тактична група з Центрального військового округу. Не припиняється вогонь у бік Харкова.

На Словʼянському напрямку ЗСУ перешкоджають підготовці наступу загарбників, зауважив Мотузяник. За його словами, ворог веде розвідку безпілотниками, а також відновлює пошкоджену транспортну інфраструктуру на захоплених територіях, щоб покращити логістику. Зокрема, залізничні війська намагаються навести наплавний залізничний міст в районі Купʼянська-Узлового.

За інформацією речника МОУ, на Південнобузькому напрямку загарбники зосередилися на утриманні зайнятих рубежів.

На Волинському і Поліському напрямках загалом без змін. Білорусь продовжує посилювати кордон у двох областях. Крім того, в білоруській армії проводиться “тиждень бойової готовності” до 11 червня. Загроза завдання ракетних і авіаударів з території РБ зберігається.

Щодо Сіверського напрямку, то противник утримує до трьох батальйонно-тактичних груп на ділянці російсько-українського кордону в Брянській і Курській областях. Таким чином росіяни намагаються запобігти перекиданню наших військ на інші загрозливі напрямки.

Загарбники продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської і Чернігівської областей.

Мотузяник зауважив, що для підготовки наступних ракетних ударів екіпаж літака дальньої авіації Ту-23 М3 з повітряного простору Ростовської області відпрацював електронні пуски ракет Х-22, ймовірно по обʼєктах східних і південних областей України.

Зберігається загроза завдання з АР Крим ракетних ударів по військових і цивільних обʼєктах України. За даними розвідки, біля Мілководного (8 км до адмінмежі з Херсонщиною) росіяни розгорнули ракетний дивізіон “Іскандер-М”.

Ворог продовжує блокувати судноплавство в північно-західній частині Чорного моря. В готовності до можливого застосування перебувають 5 кораблів-ракетоносіїв. Можливий сумарний залп – до 36 ракет, зауважив речник МОУ.

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