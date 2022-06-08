У військкоматах окупованого Криму фальсифікують результати медоглядів, – ОК “Південь”

На тлі значних втрат на війні Російська Федерація намагається залучити кримчан до призову.
Про це в середу, 8 червня, повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь”
“Медкомісії військкоматів в окупованому Криму фальсифікують результати медоглядів призовників для максимального набору.
Призов кримчан до лав рашистського війська є суттєвим порушенням міжнародного гуманітарного права й черговим воєнним злочином”, – йдеться в повідомленні.
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