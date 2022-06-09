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На Донеччині росіяни хотіли зайти у фланг підрозділам ЗСУ – десантники їх перебили, а техніку спалили. ФОТО

09/06/2022 10:39

На Донеччині завдяки чітким та злагодженим діям розвідки та артилерії було зірвано план противника, який намагався вдарити у фланг українським підрозділам.

Про це у четвер, 9 травня, інформує Генштаб ЗСУ з посиланням на пресслужбу Командування ДШВ ЗСУ. 

“Розвідники вчасно виявили просування ворожих танків  та передали координати артилеристам, які оперативно “накрили”  ворожу бронегрупу. Бій був недовгий, але результативний – українські воїни знищили два танка та МТ-ЛБ російських окупантів. Решта танкових екіпажів в паніці відступили та відмовились від подальших дій”, – йдеться в повідомленні.

В той же день, артилерійські підрозділи знищили вогневі позиції, які загарбники облаштували у будівлі. 

За даними розвідки, ліквідовано понад десять російських окупантів.

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