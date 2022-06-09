Українські військові за добу ліквідували ще 200 росіян, найбільше – на Бахмутському напрямку

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 9 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 200 військовослужбовців противника, 5 танків, 9 бронемашин тощо.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.06 орієнтовно склали:

особового складу – приблизно 31700 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1398 (+5) од,

бойових броньованих машин – 3438 (+9) од,

артилерійських систем – 711 (+8) од,

РСЗВ – 213 (+0) од,

засобів ППО – 96 (+0) од,

літаків – 212 (+0),

гелікоптерів – 178 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 562 (+3),

крилатих ракет – 125 (+0),

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2421 (+15) од,

спеціальної техніки – 53.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 8 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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