105 днів війни: Генштаб оновив статистику втрат росіян у техніці та живій силі

Фото: пресслужба ДШВ

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 8 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 140 військовослужбовців противника, 3 танків, 13 бронемашин тощо.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов’янському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.06 орієнтовно склали:

особового складу – приблизно 31500 (+140) осіб ліквідовано;

танків – 1393 (+3) одиниці,

бойових броньованих машин – 3429 (+13),

артилерійських систем – 703 (+9),

РСЗВ – 213 (+6),

засобів ППО – 96 (+0),

літаків – 212 (+0),

гелікоптерів – 178 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6),

крилатих ракет – 125 (+0),

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2406 (+1) од,

спеціальної техніки – 53.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 7 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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