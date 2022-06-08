ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 105 – 08.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Поле з численними вирвами від прильотів російських артилерійських снарядів. Супутникове фото: Maxar

Десята година

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.06 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – приблизно 31500 (+140) осіб ліквідовано;

танків – 1393 (+3) одиниці,

бойових броньованих машин – 3429 (+13),

артилерійських систем – 703 (+9),

РСЗВ – 213 (+6),

засобів ППО – 96 (+0),

літаків – 212 (+0),

гелікоптерів – 178 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6),

крилатих ракет – 125 (+0),

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2406 (+1) од,

спеціальної техніки – 53.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 7 червня)

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов’янському напрямку.

Ранок

У ніч проти 8 червня російські окупанти знову обстріляли Харків. Цього разу вони “демілітаризували” супермаркет і виробничий об’єкт.

Як розповіли в ДСНС, внаслідок нічного обстрілу спалахнули пожежі. Загалом їх у місті було сім.

Серед інших виїздів, чотири рази рятувальники виїздили в місця влучання ворожих боєприпасів, проте пожеж там виявлено не було. В цих випадках сталось часткове руйнування конструкцій приватних будинків, гаражних боксів, постраждали дві людини (Шевченківській район Харкова), а також “постраждав фасад торговельного об’єкту в Індустріальному районі”.

Ранок

Російські ЗМІ повідомляють, що понад тисячу українськиї військовослужбовців, котрі утримували металургійний комбінат “Азовсталь”, етаповано для проведення “слідчих дій” на територію РФ. Найближчим часом слідство має намір відправити до Росії ще частину українських військовополонених. У Москві вже можуть перебувати понад 100 осіб.

Ранок

Вночі Миколаїв знову зазнав обстрілів.

Напередодні внаслідок обстрілів селища Засілля Первомайської громади загинуло дві людини.

Ранок

У Харкові ніч минула з обстрілами, але без постраждалих. Загорілись гаражні кооперативи, супермаркет, нежитлові приміщення. По області обстрілювали Харківський і Чугуївський райони. Загалом за добу загинули чотири людини, ще 11 постраждали, йдеться у зведенні ОВА.

Ранок

Як стало відомо, на Запоріжжі російські окупанти розстріляли залізничникаРомана Семененка, який в тимчасово окупованих Пологах на Запоріжжі приєднався до руху спротиву.

“За інформацією одного з побратимів, окупанти вистежили Романа й арештували. Катували й допитували, вимагаючи розкрити інформацію про схрон зброї та місцезнаходження старшого брата, який разом з іншими пологівчанами протидіяли ворогам у Запорізькій області. Роман не зізнався й нікого не здав. 4 травня його розстріляли…” – йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

6:51

Особовий склад противника деморалізований. За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовились від подальшої участі у бойових діях повертають з Луганської області на територію РФ, – зведення Генштабу ЗСУ.

6:51

За планом проведення перевірки, до 11 червня 2022 року в збройних силах Республіки Білорусь відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів, – ГШ ЗСУ.

6:51

Зі зведення Генерального штабу ЗС України станом на 6:00:

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою недопущення просування наших військ продовжує мінування місцевості.

На Слов’янському напрямку противник веде штурмові дії з метою покращення тактичного положення. Для недопущення проведення контрнаступу наших військ проводить інженерне обладнання вогневих позицій в районі населеного пункту Ізюм.

На Лиманському напрямку противник здійснив спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Райгородок, успіху не мав, відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку наші воїни успішно стримують штурм в місті Сєверодонецьк, бойові дії тривають. В районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів.

На Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації. Вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне. Завдав авіаударів вертольотами Ка-52 в районах населених пунктів Покровське, Відродження і Яковлівка.

В районі населеного пункту Нагірне, в результаті вогневого ураження, завданого українськими воїнами, ворог відійшов на раніше займані позиції.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших військ та недопущення перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки противник здійснював інтенсивний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів в районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Опитне. Завдано авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного – по населеному пункту Курахове.

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону. Зафіксовано артилерійські обстріли по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Кульбакине, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч та Тополине.

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Читайте про ДЕНЬ 81 ОБОРОНИ, 15.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 82 ОБОРОНИ, 16.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 83 ОБОРОНИ, 17.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 84 ОБОРОНИ, 18.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 85 ОБОРОНИ, 19.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 86 ОБОРОНИ, 20.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 87 ОБОРОНИ, 21.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 88 ОБОРОНИ, 22.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 89 ОБОРОНИ, 23.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 90 ОБОРОНИ, 24.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 91 ОБОРОНИ, 25.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 92 ОБОРОНИ, 26.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 93 ОБОРОНИ, 27.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 94 ОБОРОНИ, 28.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 95 ОБОРОНИ, 29.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 96 ОБОРОНИ, 30.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 97 ОБОРОНИ, 31.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 98 ОБОРОНИ, 01.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 99 ОБОРОНИ, 02.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 100 ОБОРОНИ, 03.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 101 ОБОРОНИ, 04.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 102 ОБОРОНИ, 05.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 103 ОБОРОНИ, 06.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 104 ОБОРОНИ, 07.06.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.