“Росія тут серйозно і назавжди”: обраний від “Слуги народу” нардеп Ковальов підтримав окупантів на Херсонщині

Народний депутат Олексій Ковальов

На тимчасово окупованій території Херсонської області народний депутат Олексій Ковальов, ймовірно, перейшов на бік загарбників.

Про це він заявив у середу, 8 червня, у фейсбуці.

На його сторінці в соцмережах з’явилося повідомлення про те, що Ковальов відвідав “дуже важливий для нього захід” – зустріч першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка “з фермерами Херсонщини”.

“По-перше, було заявлено, що Росія тут всерйоз і назавжди! Планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини до економічної моделі Росії. Застосовуватимуться всі інструменти підтримки виробників аграрної продукції, які діють на території РФ”, – йдеться в дописі.

Крім того, Ковальов зазначив, що на зустрічі “обговорювали статус Херсонської області” і висловився за найтіснішу інтеграцію з Росією.

“Боюсь спитати, де там наша совість нації Мар‘яна Безугла. Записалась у ССО з Бакановим і йдуть пішки за Ковальовим? Це той депутат, який ще кілька місяців купував президенту “4 канал”. Можна поцікавитись, як ця консерва співпрацювала з Банковою і хто нам наступний розкаже про важность пасевной пад русскім флагам”, – прокоментувала журналістка Тетяна Ніколаєнко.

“Цікаво, а ось це зізнання народного депутата Олексія Ковальова що «Росія нас слишіт і панімаєт» тягне на підозру в держзраді чи колабораціонізмі? Нє? Фу! Нічого немає огиднішого за зрадників під час війни”, – наголосила народна депутатка від “Європейської солідарності” Вікторія Сюмар.

“Як така тупорила істота з нулем стратегічного мислення могла побудувати якийсь аграрний бізнес і стати нардепом? Отримати повний бан у розвиненому світі (персональні санкції ЄС та США будуть, гарантовано), стати мішенню для українських спецслужб та ініціативних патріотів і все це заради якихось аграрних активів на Херсонщині, які в окупації не мають жодного правового захисту, а після деокупації гарантовано будуть вилучені”, – зазначає старший економіст Центру економічних стратегій Юрій Гайдай.

“Тепер після цих зрадницьких заяв СБУ має повідомити, що зроблено для розслідування? Хто саме погодив призначення Ковальова депутатом “Слуги народу” на мажоритарний округ? Чи були у нього зв’язки у вищих ешелонах влади? З ким? Нема відповідей.

Хоча за неофіційними даними у керівництві партії “Слуга народу” на мажоритарний округ Ковальова висунули куратори виборчих списків на виборах у партії Сергій Трофімов та віцеспікер Олександр Корнієнко. Погодив кандидатуру Ковальова безпосередньо президент Володимир Зеленський.

Ковальов у Раді був членом неформальної «групи Павліка» – відомого та наближеного до родини президента контрабандиста, пори якого РНБО ніяких санкцій чомусь досі не запроваджено, а офіс Павлюка, як неодноразово показували журналісти, знаходиться у одному дворі з офісом президента.

Всі ми розуміємо, що включили Ковальова на мажоритарку не просо так – а хтось дещо вагоме за це отримав. І хтось за це тепер має понести відповідальність.

Чекаємо, коли влада оприлюднить результати розслідування, або надасть відповіді на запити щодо розслідування справи Ковальова”, – наголосив журналіст Юрій Бутусов.

Хто такий Олексій Ковальов

Олексій Ковальов був обраний до парламенту від “Слуги народу” в мажоритарному окрузі №186 на Херсонщині (м. Гола Пристань, Голопристанський, Каланчацький, Олешківський, Скадовський райони, частина Чаплинського району). На час виборів – директор ПП “ЛК-АГРО”.

Член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Голова підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну.

У жовтні 2019 був одним із підозрюваних в отриманні 30 тисяч доларів за непідтримку в комітеті законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.

У листопаді 2021 року Ковальов потрапив у ДТП на авто, якого не було в його декларації.

У грудні 2021 року Ковальов купив “4 канал” у колишнього нардепа Дмитра Добродомова, а опісля задекларував його як подарунок від батьків.

Наприкінці квітня 2022 року партія “Слуга народу” призупинила членство нардепа Олексія Ковальова у своїй фракції через підозру в державній зраді. Також політсила закликала правоохоронців розслідувати, чи став він на бік Росії у Херсонській області.

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