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Нардеп від “Слуги народу” Ковальов купив собі телеканал, – ЗМІ

28/12/2021 12:13

Нардеп від “Слуги народу” Олексій Ковальов купив “4 канал” у колишнього нардепа Дмитра Добродомова.

Про це повідомляє “Українська правда”.

За даними джерел видання, Ковальов був на новорічному корпоративі “4 каналу”, де його представили колективу як нового власника. Нардеп під час корпоративу підписав з менеджментом угоду про невтручання у редакційну політику.

За словами самого Ковальова, незабаром він оприлюднить офіційну позицію щодо цього питання.

Згідно з відкритими даними ТОВ ТРК ІНТЕРРАДІО, засновником юридичної особи є Олексій Ковальов, частка власності – 100%. Сума статутного фонду вказана 4 363 511 грн.

Кінцевими бенефіціарними власниками телеканалу, які «мають прямий вирішальний вплив», є Іван та Наталія Ковальови. Ймовірно, йдеться про батьків «слуги».

У лютому 2021 року Добродомов став співвласником і директором “4 каналу”. Сам Добродомов не прокоментував інформацію.

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Україна

Нардеп від “Слуги народу” Ковальов купив собі телеканал, – ЗМІ

Нардеп від “Слуги народу” Олексій Ковальов купив “4 канал” у колишнього нардепа Дмитра Добродомова. Про це повідомляє “Українська правда”. За даними джерел видання, Ковальов був на новорічному корпоративі “4...

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