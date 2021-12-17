Політтехнолога Петрова відсторонили від ефіру каналу “Рада”

Володимир Петров. Фото: Детектор медіа

Редакційна рада каналу “Рада” 17 грудня ухвалила рішення відсторонити скандального політтехнолога Володимира Петрова від ефіру.

Відсторонення повинне почати діяти від п’ятниці, 17 грудня, пише “Детектор медіа” з посиланням на джерела в апараті парламенту.

Раніше на вимогу віцеспікерки парламенту Олени Кондратюк у парламенті відбулася нарада, на якій обговорили ситуацію з каналом “Рада”. Учасники наради дійшли згоди, що політтехнолога Петрова не повинно бути в ефірі парламентського телеканалу.

Переспрямування “Ради”

Як відомо, 15 грудня 2021 року державний канал “Рада” оновив свій формат. Наразі він працює в форматі телемарафону зі включеннями для коментарів та гостями прямоефірних студій. Також щогодини виходить випуск новин. Нова студія зайняла велику частину кулуарів на другому поверсі будівлі парламенту.

На каналі зазначають, що це тестове мовлення, а повноцінно воно розпочнеться 18 січня 2022 року.

У проморолику у якості нових ведучих “Ради” були представлені скандальний політтехнолог Володимир Петров, провладний блогер Сергій Іванов, низка колишніх працівників українських телеканалів.

У новому форматі ведучі каналу “Рада” критикують опозицію, ігнорують значну частину депутатських брифінгів у кулуарах тощо.

Представники “ЄС” заявляють, що такою є політика команди президента Зеленського зі створення “політичного холдингу” з каналів “Дом” і “Рада”,

Бюджет-2022 передбачає виділення на потреби телеканалу “Рада” 378 мільйонів гривень, що є суттєвим збільшенням фінансування парламентського мовника. Також Кабмін уже надав каналу додаткові 17 млн грн фінансування на 2021 рік.

За неофіційною інформацією медіа, куруватиме продакшн оновленого мовника заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Креативним директором мовника у ЗМІ названий колишній громадянин Росії Олексій Семенов, який працював на каналах 112, NewsOne та “Прямий”, а шеф-редакторкою – Наталія Яструбенко.

Володимир Петров і Сергій Іванов є також ведучими каналу Петрова “Ісландія”. Обидва почали вести на “Раді” авторські вечірні програми.

Як політтехнолог Петров брав участь у багатьох брудних кампаніях із дискредитації публічних осіб.

Нагадаємо, 7 листопада 2018 року студентка НТУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Наталія Бурейко опублікувала у Facebook запис, в якому заявила про нібито домагання і погрози з боку поліцейського Олександра Варченка, з яким начебто познайомилася в месенджері Tinder. Дівчина заявила, що змушена звернутися по допомогу. Вона стверджувала, Варченко нібито дізнався про неї все, включно з адресою її близьких і номерами телефонів. Надалі він нібито почав писати їй СМС і погрожувати фізичною розправою. Своєю чергою Варченко заявив, що став жертвою “інформаційної атаки”, і пов’язав її з тим, що його цивільна дружина Ольга обіймає посаду першого заступника голови Державного бюро розслідувань.

За заявою Бурейко про нібито погрози з боку Варченка було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством).

Згодом Бурейко у Facebook написала, що їй погрожував не Варченко, а невідомі з метою його дискредитації, а вона нібито постраждала від дій шахраїв. Після цього справу за заявою студентки передали до військової прокуратури.

29 листопада 2018 року у генеральній прокуратурі підтвердили проведення обшуків і затримання політтехнолога Петрова в рамках розслідування справи за заявою Бурейко про нібито погрози з боку Варченка.

У генпрокуратурі додали, що одним з потерпілих внаслідок вчинення вказаного злочину є “відомий український журналіст”.

Сам політтехнолог Петров свою провину тоді не визнав. Скандал пов’язували з тиском на керівництво ДБР.

У попередні роки, в часи Януковича, Петров організовував кампанії з дискредитації Арсенія Яценюка тощо.

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