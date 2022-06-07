Херсонщина: чому все пішло не так. Прем’єра YouTube “Новинарні”

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Починаємо з того, з чого фактично почалося велике вторгнення: повна окупація Херсонщини.

Громадський діяч Сергій Данилов – заступник директора Центру близькосхідних досліджень, але в останні роки, й особливо місяці, він – експерт із “близькопівденних”, тобто херсонських питань.

Головний редактор “Новинарні” Дмитро Лиховій вирішив поговорити з першим гостем про те, що призвело до швидкої окупації регіону, які помилки зробила влада перед війною та на її початку, як чинили спротив українські війська та самооборони, що зараз відбувається в окупованому Херсоні, яка доля українських активістів, як почуваються колаборанти, чи можна зараз виїхати з Херсонської області, як окупація Херсонської області вплине на ціни на продовольство

(спойлер: кавунів не чекайте!”),

що буде з Херсонщиною далі та багато іншого.

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