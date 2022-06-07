Home / В окупації / Херсонщина: чому все пішло не так. Прем’єра YouTube “Новинарні”

Херсонщина: чому все пішло не так. Прем’єра YouTube “Новинарні”

07/06/2022 20:25

Перезапускаємо YouTube-канал “Новинарня“. Підписуйтеся, дивіться. Тепер на ньому, крім іншого, будуть великі фахові інтерв’ю, розмови на тему війни, безпеки, окупації, політики та всього, що у фокусі нашої (і вашої уваги).

Починаємо з того, з чого фактично почалося велике вторгнення: повна окупація Херсонщини.

Громадський діяч Сергій Данилов – заступник директора Центру близькосхідних досліджень, але в останні роки, й особливо місяці, він – експерт із “близькопівденних”, тобто херсонських питань.

Головний редактор “НовинарніДмитро Лиховій вирішив поговорити з першим гостем про те, що призвело до швидкої окупації регіону, які помилки зробила влада перед війною та на її початку, як чинили спротив українські війська та самооборони, що зараз відбувається в окупованому Херсоні, яка доля українських активістів, як почуваються колаборанти, чи можна зараз виїхати з Херсонської області, як окупація Херсонської області вплине на ціни на продовольство

(спойлер: кавунів не чекайте!”),

що буде з Херсонщиною далі та багато іншого.

Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі – так ви підтримаєте наш канал.

І пишіть, які теми варто обговорити надалі, яких гостей запросити.

Читайте також:
На Херсонщині воїни ССО перетворили російський бронеавтомобіль “Тайфун” із окупантами на факел. ВІДЕО

На Херсонщині окупанти утримують в катівнях близько 600 заручників, – Ташева

Унікальних переглядів: 110

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse