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На Херсонщині воїни ССО перетворили російський бронеавтомобіль “Тайфун” із окупантами на факел. ВІДЕО

30/05/2022 17:45

У Херсонській області українські спецпризначенці підірвали російський бронеавтомобіль “Тайфун”, у якому їхали окупанти.

Про це в неділю, 29 травня, повідомила пресслужба Командування Сил спецоперації ЗСУ.

” (…) перетворюємо противника на факели. Ось вам ще один приклад вдалої засідки, проведеної операторами ССО України. У ворожому тилу на Херсонщині наші воїни вийшли на шляхи проїзду російської військової техніки.

Замінувавши ділянку дороги оператори ССО України дочекалися, коли там їхала вантажівка з окупантами. І дистанційно підірвали закладену вибухівку. Результат роботи – повністю знищена техніка та особовий склад противника”, – йдеться в повідомленні.

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