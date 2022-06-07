На Херсонщині окупанти утримують в катівнях близько 600 заручників, – Ташева

У Херсонській області російські загарбники утримують у своїх катівнях близько 600 людей, також викрадених мешканців області вивозять у Крим.
Про це у вівторок, 7 червня, повідомила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.
“За нашою інформацією, на території Херсонської області близько 600 людей, які перебувають у підвальних приміщеннях, у спеціально обладнаних приміщеннях, в катівнях”, – сказала Ташева, яку цитує “Укрінформ”.
За її словами, близько 300 людей перебувають “у підвалах” в Херсоні, решта – в інших населених пунктах області. Людей утримують, зокрема, у будівлі Херсонської ОДА, в СІЗО, у ПТУ №17 міста Генічеськ.
Як зазначила Ташева, за інформацією, яку отримує Представництво з різних джерел, викрадених утримують у нелюдських умовах, до них застосовують тортури.
Також частину викрадених мешканців Херсонської вивозять у Крим, їх утримують у Сімферопольському СІЗО в окремому блоці та в Севастополі. Там утримують як цивільних заручників, серед яких і активісти, журналісти, так і військовополонених.
Так само вивозять у Крим викрадених людей з території Запорізької області.
Також серед викрадених, яких утримують у Сімферопольському СІЗО, є люди, що намагалися виїхати через Крим із Маріуполя і яких затримали на адмінмежі під час так званих фільтраційних заходів
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