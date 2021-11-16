“Слуга народу” Олексій Ковальов потрапив у ДТП, – ЗМІ

Колаж: 24 канал

На трасі “Київ–Одеса” в Київській області зранку 15 листопада зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. За даними ЗМІ, за кермом легковика Mercedes-Benz перебував нардеп від “Слуги народу” Олексій Ковальов.

Ім’я учасника ДТП називає сайт “Обозреватель”.

Раніше поліція Київської області поінформувала, що аварія трапилася о 10:50 біля повороту на село Хлепча. У поліції не уточнили, хто був за кермом легковика, лише зазначили, що водієві – 32 роки.

“52-річний водій вантажного автомобіля MAN, виконуючи маневр розвороту, здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz під керуванням 32-річного чоловіка”, – йшлося в повідомленні поліції.

Внаслідок ДТП водій Mercedes-Benz отримав численні тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Білоцерківської лікарні.

Водночас “Обоз” стверджує, що в нардепа діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму лівого променевого зап’ястя, забій колінного суглоба.

На момент ДТП він, попередньо, був тверезий.

Довідково

Олексій Ковальов був обраний до парламенту від “Слуги народу” в мажоритарному окрузі №186 на Херсонщині (м. Гола Пристань, Голопристанський, Каланчацький, Олешківський, Скадовський райони, частина Чаплинського району). На час виборів – директор ПП “ЛК-АГРО”. Проживає в м. Гола Пристань.

Член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Голова підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну.

У жовтні 2019 був одним із підозрюваних в отриманні 30 тисяч доларів за непідтримку в комітеті законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.

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