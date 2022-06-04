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Зеленського закликають прибрати депутатку Безуглу від «кураторства» на фронті

04/06/2022 16:10

Мар’яна Безугла, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, перебуває на одній з ділянок фронту, на командному пункті та бере безпосередню участь в постановці бойових завдань командирам підрозділів.

Про це повідомили з посиланням на власні джерела серед військових відразу кілька громадських активістів, зокрема, журналістка Яніна Соколова виклала фото Безуглої у штабі на передовій. Інформацію підтвердив і  головред сайту «Цензор.нет» Юрій Бутусов, який перебуває у журналістському відрядженні на фронті.

«Для забезпечення її діяльності на цю ділянку направлені старші начальники, яких перемістили  від їхніх безпосередніх обов’язків та направили разом  з пані Безуглою, вирогідно, для підсилення своєю присутністю даної ділянки», – деталізував Бутусов у Фейсбук.

Журналіст висловив прикрість через те, що деякі  керівники вирішили «підсилити» армію шляхом спрямування на певні ділянки  «комісарів».  «Це не сприяє професійним рішенням, втручання політиків у військове управління на тактичному рівні це некомпетентність», – наполягає Бутусов.

Яніна Соколова закликала вище керівництво країни звернути увагу на втручання політиків у стратегічні рішення та прибрати Безуглу з командного пункту, назвавши депутатку «політикинею-агентом».

Нагадаємо, наприкінці травня Мар’яна Безугла опинилася в епіцентрі скандалу через спробу змусити СБУ заборонити Юрію Бутусову відвідувати бойові частини на передовій.  Журналістська спільнота розцінила це як помсту Бутусову за його публікації про відповідальність влади за підготовку до війни, а також за висвітлення головредом теми «вагнергейту». Мар’яна Безугла очолювала провладну парламентську  ТСК у «справі вагнерівців»; під її керівництвом комісія не спромоглася ухвалити адекватне рішення щодо винуватців провалу спецоперації.

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Україна

Зеленського закликають прибрати депутатку Безуглу від «кураторства» на фронті

Мар’яна Безугла, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, перебуває на одній з ділянок фронту, на командному пункті та бере безпосередню участь в постановці...

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