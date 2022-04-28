“Слуга народу” призупинила членство нардепа Ковальова у фракції, бо він в окупації

Партія “Слуга народу” призупинила членство народного депутата Олексія Ковальова у своїй фракції через підозру в державній зраді і просить правоохоронців розслідувати, чи став він на бік Росії у Херсонській області.
Про це йдеться у спільній заяві політичної партії “Слуга народу” та фракції “Слуга народу” у Верховній Раді України.
“Олексій Ковальов, народний депутат України, обраний у виборчому окрузі 186 (Херсонська область), в даний момент перебуває на тимчасово захопленій території. Судячи з його інтерв’ю медіа, перебуває цілком добровільно. Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють по відношенню до нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації. Він, за його ж словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги”, – йдеться в повідомленні.
Відтак, політична партія “Слуга народу” та фракція партії “Слуга народу” у Верховній Раді України ухвалили спільне рішення щодо призупинення членства Олексія Ковальова у фракції.
Також вони закликали генерального прокурора Ірину Венедіктову та голову Служби безпеки України Івана Баканова порушити кримінальну справу, в рамках якої “ретельно та всебічно розслідувати” всі факти та обставини перебування Ковальова на тимчасово захопленій території та його спілкування із окупаційними військами.
“За висновками слідства партія та фракція ухвалять політичні рішення щодо цього депутата”, – сказано в заяві, яку підписали голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк та перший заступник голови фракції Андрій Мотовиловець.
7 квітня Олексій Ковальов повідомив у Facebook:
“Я і моя родина нікуди не виїхали, ми знаходимося на території тимчасово окупованої Херсонщини. Живемо і працюємо за законами України, волонтеримо, робимо все можливе. Деталі розповідатиму після перемоги”.
Ковальов визнає, що перебуває на тимчасово окупованій території, пише українською мовою.
Проте заперечує інформацію влади: 22 квітня він писав, що “Генштаб (ЗСУ) взагалі далекий від реалій, які відбуваються на Херсонщині:”, що “мобілізація та “референдум” – це просто фейк”.
Ковальов регулярно демонструє, як допомагає своїй області. 28 квітня він написав, що привіз продукти соціально незахищеним верствам населення села Залізний Порт.
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