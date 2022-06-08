В мережі показали роботу двох українських штурмовиків Су-25 по ворожих позиціях. ВІДЕО

У мережі показали відео, як штурмовики Су-25 16-ї окремої бригади армійської авіації відпрацювали по позиціях ворога.
Матеріал поширив фонд “Повернись живим” у середу, 8 червня.
“Правильні хлопці з 16-ої окремої бригади армійської авіації шинкують русню, як капусту. Наші Су-25, гвинтокрили та квадрокоптери працюють у чіткій координації та очищають українську землю від рашистських окупантів”, – йдеться в повідомленні.
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