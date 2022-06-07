Генштаб оновив статистику втрат рашистів

Фото: пресслужба НГУ

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 7 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 110 військовослужбовців противника, 4 танки, 16 бронемашин, літака і гелікоптера тощо.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов’янському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.06 орієнтовно склали:

особового складу – приблизно 31 360 (+110) осіб ліквідовано;

танків – 1 390 (+4) одиниці,

бойових броньованих машин – 3 416 (+16),

артилерійських систем – 694 (+4),

РСЗВ – 207,

засобів ППО – 96 (+1),

літаків – 212 (+1),

гелікоптерів – 177 (+2),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 553 (+2),

крилатих ракет – 125 (+3),

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 405 (+10),

спеціальної техніки – 53.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 6 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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