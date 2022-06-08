ДБР відкрило кримінальну справу проти нардепа-колаборанта Ковальова

Правоохоронці порушили кримінальну справу щодо народного депутата України Олексія Ковальова за колабораційну діяльність.

Про це в середу, 8 червня, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Оперативники встановили, що депутат співпрацює із загарбницькими силами Російської Федерації на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Підконтрольні йому підприємства постачають харчову продукцію до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим з подальшою реалізацією на території РФ і завозять на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з анексованого Криму.

Також депутат забезпечує розміщення особового складу сил загарбників у підконтрольному йому санаторію, що розташований у місті Гола Пристань Херсонської області.

“Більше того, на своїй сторінці в одній із соціальних мереж депутат сам розповідає, що співпрацює з окупантами та вважає, що Росія на Херсонщині надовго”, – наголосили в ДБР.

За матеріалами ДБР ще у квітні генеральна прокурорка Ірина Венедіктова порушила кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною четвертою ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

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