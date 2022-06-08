На Запоріжжі росіяни розстріляли залізничника, який в окупації приєднався до руху спротиву

Роман Семененко, фото - Укрзалізниця

На Запоріжжі російські окупанти розстріляли залізничника Романа Семененка, який в тимчасово окупованих Пологах приєднався до руху спротиву.

Про це у середу, 8 червня, повідомили в Укрзалізниці.

Роман Семененко працював машиністом тепловоза Пологівського локомотивного депо регіональної філії “Придніпровська залізниця”.

Коли Пологи окупувала російські загарбники, залізничник відправив родину в безпечне місце, а сам приєднався до місцевого руху спротиву.

“Його учасники дієво дошкуляли ворогу. За інформацією одного з побратимів, окупанти вистежили Романа й арештували. Катували й допитували, вимагаючи розкрити інформацію про схрон зброї та місцезнаходження старшого брата, який разом з іншими пологівчанами протидіяли ворогам у Запорізькій області. Роман не зізнався й нікого не здав. 4 травня його розстріляли…”, – йдеться в повідомленні.

У Романа залишилися дружина та тринадцятирічна донька Поліна.

Чоловіек – з залізничної династії, продовжив справу батька та старшого брата.

Читайте також:

Боєць Руху опору звернувся до мешканців тимчасово окупованих територій