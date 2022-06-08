На Запоріжжі росіяни розстріляли залізничника, який в окупації приєднався до руху спротиву

На Запоріжжі російські окупанти розстріляли залізничника Романа Семененка, який в тимчасово окупованих Пологах приєднався до руху спротиву.
Про це у середу, 8 червня, повідомили в Укрзалізниці.
Роман Семененко працював машиністом тепловоза Пологівського локомотивного депо регіональної філії “Придніпровська залізниця”.
Коли Пологи окупувала російські загарбники, залізничник відправив родину в безпечне місце, а сам приєднався до місцевого руху спротиву.
“Його учасники дієво дошкуляли ворогу. За інформацією одного з побратимів, окупанти вистежили Романа й арештували. Катували й допитували, вимагаючи розкрити інформацію про схрон зброї та місцезнаходження старшого брата, який разом з іншими пологівчанами протидіяли ворогам у Запорізькій області. Роман не зізнався й нікого не здав. 4 травня його розстріляли…”, – йдеться в повідомленні.
У Романа залишилися дружина та тринадцятирічна донька Поліна.
Чоловіек – з залізничної династії, продовжив справу батька та старшого брата.
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