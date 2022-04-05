Скріншот із відео

Боєць Руху опору звернувся до мешканців тимчасово окупованих територій України.

Відео оприлюднили в пресслужбі Командування Сил спеціальних операцій у понеділок, 4 квітня.

“Звертаюся до вас із Київщини, яку ми зачистили від окупантів. Загони Руху опору і Збройних сил України продовжують винищшувати русню у ваших регіонах містах і селах. М поруч із вами. Ми не відступимо, поки не звільнимо кожен метр нашої землі. Але нам потрібен ваш спротив, нам потрібно, щоб ви і далі робили життя окупантів нестерпним. Продовжуйте виходити на вулиці, долучайтеся до саботажу. Разом ми знищимо кожну тварюку, яка посміла полізти в нашу країну”, – сказав військовий.

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