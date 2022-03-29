Рух опору тільки розігрівається, – Командування ССО

Фото: Командування Сил спеціальних операцій

В Україні триває підготовка руху опору навіть під час війни, йдеться про вдосконалення та розширення розгалуженої мережі, яка працює по всіх напрямках.

Про це у вівторок, 29 березня, повідомили в пресслужбі Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

“Робота вчителів, продавців, простих мирних мешканців помножена на професійну підготовку дає хороший результат в тилу противника. Там, де ворог навіть не чекає — його зустрічають «теплими вітаннями» з різноманітної зброї. Раптово і неочікувано, виходить з ладу техніка, горять і підривається особовий склад прямо в цій техніці і біля неї. І це рух опору тільки розігрівається”, – йдеться в повідомленні.

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