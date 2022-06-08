Хакери зламали російську радіостанцію – ввімкнули Гімн України і “Червону калину”

Хакери зламали російську радіостанцію “Коммерсантъ FM” – слухачі у прямому ефірі могли почути Гімн України. Про це в середу, 8 червня, інформує “Українська правда”. Спочатку в ефірі лунав Гімн України, а згодом антивоєнна пісня лідера групи “Ногу свело” Макса Покровського, якого в Росії почали переслідувати за політичну позицію. Також прозвучала композиція “Червона калина” у виконанні Андрія Хливнюка. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець

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