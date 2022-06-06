ІТ-армія за тиждень атакувала близько 600 ресурсів РФ

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ІТ-війська атакувала близько 600 російських ресурсів за тиждень, і серед них інтернет-провайдери, ЗМІ та інформаційні системи.

Про це в понеділок, 6 червня, інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Із 30 травня до 5 червня включно було атаковано близько 600 російських онлайн-ресурсів.

Зокрема росіянам було складно заплатити за інтернет через потужні атаки на особисті кабінети їхніх провайдерів.

Крім того, сотні регіональних ЗМІ, які поширюють путінську пропаганду та підтримують війну проти України, стабільно лежать тижнями.

Також цього тижня ІТ-армія взяла курс на атаку російських інформаційних систем (ІС), що забезпечують збирання, пошук, обробку та пересилання інформації. Через атаки росіянам складно було скористатися такими ІС:

міністерства праці та соціального захисту РФ. Уся інформація, що містилася в інформаційній системі міністерства, була недоступна;

житлового будівництва, куди забудовники вносять відомості по об’єкту, що будується, з урахуванням виданих органом місцевого самоврядування дозволів на будівництво та дозволів на введення в експлуатацію;

ресурсу про землю та нерухомість, який містить набір відомостей, що дає змогу отримувати інформацію про певну територію, зокрема для будівництва або надання земельної ділянки;

насінництва, яка використовується для внесення даних про висіяне насіння в єдиний реєстр.

ІТ-армія продовжує протистояти російській агресії в кіберпросторі.

“Долучайтеся до соцмереж Мінцифри, щоб бути в курсі боротьби з ворогом на цифровому фронті”, – закликали у міністерстві.

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