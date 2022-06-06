ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 103 – 06.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото: тг Володимир Зеленський

Напередодні

У ЗСУ підтвердили, що російський генерал-майор Роман Кутузов, командувач 1-го армійського корпусу (у так зв. “ДНР”), ліквідований. Про це заявило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Кутузова вбили в селищі Миколаївка Попаснянського району Луганської області.

Напередодні

Близько 1500 білорусів воюють на боці України проти РФ, заявила білоруська опозиційна лідерка Світлана Тихановська в Corriere della Sera.

Вночі

Той факт, що Збройні сили України проводять успішні контратаки в Сєвєродонецьку, вказує на зменшення бойової сили росіян. Такий висновок робить американський Інститут вивчення війни (ISW).

Українські контратаки, швидше за все, продовжать залучати увагу російських військ до Луганської області та, отже, залишить уразливі місця в захисті ЗС РФ у Харківській області і на південному напрямку.

ЗСУ, ймовірно, намагаються використати зосередження Росії на Сєвєродонецьку для проведення контратак на інших напрямках наступу.

3:49

Стан відомого адвоката, громадського діяча і воїна ЗСУ Масі Найєма, який напередодні отримав важке поранення на фронті, залишається тяжким. Про це повідомив його брат, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

“Брат живий, його прооперували. У нього важке осколкове поранення голови, численні переломи кісток та внутрішньочерепна гематома. Зараз його стан усе ще важкий, він у медикаментозному сні, на апараті штучного дихання. Лікарі кажуть, що наступні кілька діб будуть вирішальними у його відновленні”, – написав Мустафа в телеграмі.

Після першої

Президент Володимир Зеленський у нічному відеозверненні за підсумками 5 червня розповів про те, що відвідав командні пункти та позиції українських військ у Соледарі (район Бахмута) Донецької області й Лисичанську на Луганщині.

“Були в Лисичанську, були в Соледарі. Пишаюся кожним і кожною, кого зустрів, кому тиснув руку, з ким спілкувався, кого підтримав. Дещо привезли військовим. Про це детально не буду.

А дещо привезли від них вам. Це важливо. Впевненість привезли. І міцність. Я бажаю їм здоров’я. Їхнім батькам – уклін. Всім нам – перемоги”, – зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що поїхав на Донбас після відвідин Запорізької області. Там Верховний Головнокомандувач теж зустрічався з військовослужбовцями, а також із переселенцями з Маріуполя та мерами деяких тимчасово окупованих міст Запорожжя.

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Читайте про ДЕНЬ 94 ОБОРОНИ, 28.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 95 ОБОРОНИ, 29.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 96 ОБОРОНИ, 30.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 97 ОБОРОНИ, 31.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 98 ОБОРОНИ, 01.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 99 ОБОРОНИ, 02.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 100 ОБОРОНИ, 03.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 101 ОБОРОНИ, 04.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 102 ОБОРОНИ, 05.06.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.