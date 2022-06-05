Генштаб оновив дані щодо втрат ворога: найбільші – на Бахмутському напрямку

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 5 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 100 військовослужбовців противника, 5 танків, 13 бронемашин, 8 безпілотників тощо.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.06 орієнтовно склали:

особового складу – приблизно 31 150 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1 381 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 392 (+13),

артилерійських систем – 686 (+6),

РСЗВ – 207,

засобів ППО – 95,

літаків – 210,

гелікоптерів – 175,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8),

крилатих ракет – 122,

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 360 (+23),

спеціальної техніки – 53 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 4 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 102 – 05.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

