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Генштаб оновив дані щодо втрат ворога: найбільші – на Бахмутському напрямку

05/06/2022 08:54

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 5 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 100 військовослужбовців противника, 5 танків, 13 бронемашин, 8 безпілотників тощо.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – приблизно 31 150 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків – 1 381 (+5) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 3 392 (+13),
  • артилерійських систем – 686 (+6),
  • РСЗВ – 207,
  • засобів ППО – 95,
  • літаків – 210,
  • гелікоптерів – 175,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8),
  • крилатих ракет – 122,
  • кораблів/катерів – 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 360 (+23),
  • спеціальної техніки – 53 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 4 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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