ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 102 – 05.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Ранок

О 5:30 російська ракета типу “Калібр”, яку запустили по Києву, пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС що на Миколаївщині, – НАЕК “Енергоатом”.

“Наразі Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою. Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації”, – заявили в “Енергоатомі”.

У відомстві допускають, що ця ракета летіла у бік Києва, де вранці прогриміли вибухи.

Ранок

ОГП: станом на ранок 5 червня більше ніж 729 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 262 дитини загинули та понад 467 поранені.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

3 червня внаслідок потрапляння ворожого снаряду в будинок в місті Гірське Сєвєродонецького району Луганської області отримав поранення несумісні з життям 13-річний хлопчик.

Напередодні

Нацгвардійці у Донецькій області мінометним вогнем знищили ворожу БМП та майже весь взвод окупантів, вивели з ладу ще сім одиниць бойової техніки противника.

“Загарбники, що невпинно намагаються взяти під контроль українські землі, цього разу були змушені ховатися по кущах, однак це їм не допомогло. Мінометна батарея Нацгвардії не вперше грає у схованки з окупантом та цього разу “знайшла” близько 20 російських солдат, а також 8 одиниць бойової техніки. Чотири БТР-82, дві МТЛБ та один Т-72 були виведені з ладу, а одна БМП-2 більше ніколи не зможе спричинити біль українській землі”, – повідомили в НГУ, додавши відео.

8:45

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.06 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – приблизно 31 150 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1 381 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 392 (+13),

артилерійських систем – 686 (+6),

РСЗВ – 207,

засобів ППО – 95,

літаків – 210,

гелікоптерів – 175,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8),

крилатих ракет – 122,

кораблів/катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 360 (+23),

спеціальної техніки – 53 (+1).

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 4 червня)

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

8:25

Київська ОВА: Сьогодні зранку над Обухівським районом силами Протиповітряної оборони збита ворожа ракета.

Попередньо – жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється.

8:10

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко: “Ніч та ранок напружені – постійні повітряні тривоги. Під ворожі обстріли знову потрапив Криворізький район. Артилерія окупанта ударила по Зеленодольській громаді”, – написав голова обласної військової адміністрації в телеграмі.

За його даними, ж руйнування житлових будинків у двох селах. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

7:15

Південнобузький напрямок: в очікуванні наступальних дій наших військ, у визначеному районі противник провів мінування узбережжя річки Інгулець, повідомляє ГШ ЗСУ про події 4 червня.

Також ворог розгорнув на Миколаївському напрямку до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії Намагався відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка й Лозового. Зазнав значних втрат та відійшов.

7:15

Ізюмський та Слов’янський напрямки: угруповання противника напередодні завершили перегрупування військ. Визначені підрозділи ведуть наступ у напрямках Довгеньке–Долина та Бражківка–Вірнопілля, – ГШ ЗСУ.

7:15

Зі зведення ГШ про події 4 червня: на Харківському напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ до державного кордону. Противник не припиняє вогневе ураження позицій наших військ поблизу міста Харкова.

Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси у районі населеного пункту Черкаські Тишки.

7:15

Донецький напрямок: підрозділи ЗС РФ зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ та блокування основних логістичних шляхів.

Відповідно до зведення Генерального штабу ЗСУ, на Сєверодонецькому напрямку окупанти, за підтримки артилерії, ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, контролюють східну частину міста.

Крім того, з метою захоплення панівних висот, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове–Миколаївка.

На Лиманському напрямку ворог веде наступ у напрямку Святогірська, намагається витіснити наші війська на правий берег річки Сіверський Донець.

На Бахмутському напрямку, для доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат ворог перекинув понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснюють вогневе ураження переднього краю оборони та тилових районів наших військ, з метою сковування наших підрозділів та недопущення їх перегрупування.

Сьома година

У Києві близько 6-ї години ранку прогриміли вибухи. Мешканці районів ближче до північно-східної околиці бачать стовпи чорного диму.

“Кілька вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці. Більш детальна інформація — згодом”, — написав у телеграмі мер Віталій Кличко.

Невдовзі він додав: “На даний момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки”.

У деяких телеграм-каналах поширили відео прольоту крилатих ракет над містом та наслідки ударів по двох локаціях неподалік, за кілька кілометрів одна від одної.

6:40

“Нічний авіаракетний удар по Краматорську. “Звільняють” нас від промисловості. За попередньою інформацією, без жертв, але серйозні пошкодження на двох підприємствах міста”, – поінформував міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

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Читайте про ДЕНЬ 78 ОБОРОНИ, 12.05.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 80 ОБОРОНИ, 14.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 81 ОБОРОНИ, 15.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 82 ОБОРОНИ, 16.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 83 ОБОРОНИ, 17.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 84 ОБОРОНИ, 18.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 85 ОБОРОНИ, 19.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 86 ОБОРОНИ, 20.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 87 ОБОРОНИ, 21.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 88 ОБОРОНИ, 22.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 89 ОБОРОНИ, 23.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 90 ОБОРОНИ, 24.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 91 ОБОРОНИ, 25.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 92 ОБОРОНИ, 26.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 93 ОБОРОНИ, 27.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 94 ОБОРОНИ, 28.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 95 ОБОРОНИ, 29.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 96 ОБОРОНИ, 30.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 97 ОБОРОНИ, 31.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 98 ОБОРОНИ, 01.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 99 ОБОРОНИ, 02.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 100 ОБОРОНИ, 03.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 101 ОБОРОНИ, 04.06.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.