ЗСУ провели контратаку в Сєверодонецьку, під контролем майже 50% міста

Завдяки успішній контратаці українські військові за останню добу відкинули російських окупантів, зараз під контролем ЗСУ – майже половини міста Сєверодонецьк.

Про це розповів у неділю, 5 червня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

«Так, у нас була дійсно важка ситуація, росіяни контролювали близько 70% міста, але протягом останніх двох днів їх відкинули, місто нині умовно поділено навпіл», — сказав Гайдай.

Гайдай зазначив, що ворог втратив значну кількість особистого складу.

Контратаки українських сил у Сєверодонецьку за минулу добу звели нанівець оперативний імпульс, якого росіяни набули за рахунок концентрації бойових підрозділів та вогневої міці.

Таку думку висловлено у Твіттері Міністерства оборони Великої Британії сьогодні, 5 червня.

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