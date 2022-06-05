ЗСУ провели контратаку в Сєверодонецьку, під контролем майже 50% міста

Завдяки успішній контратаці українські військові за останню добу відкинули російських окупантів, зараз під контролем ЗСУ – майже половини міста Сєверодонецьк.
Про це розповів у неділю, 5 червня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.
«Так, у нас була дійсно важка ситуація, росіяни контролювали близько 70% міста, але протягом останніх двох днів їх відкинули, місто нині умовно поділено навпіл», — сказав Гайдай.
Гайдай зазначив, що ворог втратив значну кількість особистого складу.
Контратаки українських сил у Сєверодонецьку за минулу добу звели нанівець оперативний імпульс, якого росіяни набули за рахунок концентрації бойових підрозділів та вогневої міці.
Таку думку висловлено у Твіттері Міністерства оборони Великої Британії сьогодні, 5 червня.
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