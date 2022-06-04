На Луганщині убито 4 мирних мешканців, вуличні бої в Сєверодонецьку тривають

У місті Гірське 3 червня від обстрілів російської армії загинули мати з дитиною, – повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі. Ще один мирний мешканець помер у Золотому від отриманих під час обстрілів поранень. «Також стало відомо про загиблого три дні тому мешканця Гірського”, – повідомив Гайдай.
За інформацією голови Луганської ОВА, за минулу добу в Сєверодонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по шість багатоповерхівок. У Гірському – вісім будинків, у Новоіванівці – сім, у Врубівці – шість; є руйнування житлових будівель у Метьолкіному.
Бої на вулицях Сєверодонецька тривають, повідомив Гайдай.
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!