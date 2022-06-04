На Луганщині убито 4 мирних мешканців, вуличні бої в Сєверодонецьку тривають

Зруйнований Лисичанськ. Фото з телеграм-каналу Сергія Гайдая

У місті Гірське 3 червня від обстрілів російської армії загинули мати з дитиною, – повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі. Ще один мирний мешканець помер у Золотому від отриманих під час обстрілів поранень. «Також стало відомо про загиблого три дні тому мешканця Гірського”, – повідомив Гайдай.

За інформацією голови Луганської ОВА, за минулу добу в Сєверодонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по шість багатоповерхівок. У Гірському – вісім будинків, у Новоіванівці – сім, у Врубівці – шість; є руйнування житлових будівель у Метьолкіному.

Бої на вулицях Сєверодонецька тривають, повідомив Гайдай.