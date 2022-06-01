У мережу виклали відео вуличного бою в Сєверодонецьку з пораненням бійця ЗСУ

Кадр відео

У мережі з’явилися кадри вуличного бою в Сєверодонецьку “від першої особи” – з GoPro камери військовослужбовця ЗС України.

На відео зафіксовано, як український боєць веде вогонь з-за рогу будинку, отримує влучання в автомат, який частково зупиняє кулю, але повністю не рятує – уламки потрапляють у бронежилет та руку.

Воїн повідомляє, що в нього легке поранення, накладає собі турнікет і виходить із бою.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що російські загарбники зайняли близько 80% адміністративного центру Луганщини, включаючи східні квартали міста. На деяких вулицях Сєвєродонецька наші захисники мають успіх, проводять контратаки, взяли в полон шістьох рашистів.

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