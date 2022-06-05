Ворог зазнав значних втрат у спробі вийти на адмінкордон Херсонщини, – ГШ

Російські війська знову намагалися вийти з боями на адміністративну межу Херсонської області між Благодатівкою і Білогіркою, але безуспішно. Біля сіл Сухий Ставок і Лозове Херсонської області противник зазнав значних втрат.

Про це в ранковому зведенні в неділю, 5 червня, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ

“Ворог розгорнув на Миколаївському напрямку до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії. Також намагався відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка й Лозового. Зазнав значних втрат та відійшов”, – сказано у зведенні.

Також у ГШ зазначили, що на Південнобузькому напрямку, в очікуванні наступальних дій наших військ, у визначеному районі противник провів мінування узбережжя річки Інгулець.

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