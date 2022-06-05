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Ракетний удар по ДВРЗ: там не було бронетехніки, Укрзалізниця запрошує переконатись

05/06/2022 15:18

Уранці в неділю чотири ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, що на північно-східній околиці Києва, під Броварами. Однак, всупереч повідомленням з РФ, вони не вразили бронетехніку.

Про це 5 червня заявив голова правління “Укрзалізниці” Олександр Камишін.

“В принципі, для нас це вже стандартний початок дня. Вони б’ють по залізниці щодня, ми оперативно ремонтуємось і їдемо далі”, – зазначив очільник “УЗ”.

За його словами, серед залізничників на ДВРЗ один поранений, йому надали медичну допомогу й оперативно приступили до ліквідації наслідків удару. В цьому випадку рух пасажирських поїздів не затримувався.

“…Не промовчало російське міноборони. Вони вчергове збрехали, що ціль удару — «поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия».
Офіційно заявляю — на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції”, – наголосив Камишін.

Він запросив акредитованих МОУ журналістів відвідати підприємство, щоб усі мали змогу пересвідчитись: Росія вкотре збрехала, “і їхня справжня ціль — економіка України та мирне населення”.

“Вони хочуть перекрити нам можливість експортувати українську продукцію на захід”, – додав Камишін.

Як інформувала “Новинарня“, близько 6-ї години ранку 5 червня росіяни вчинили ракетний обстріл Києва. На околиці міста, в бік Броварів, прогриміли п’ять вибухів. За попередніми даними, російські війська здійснили пуски ракет із літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря. Командування ПС інформує, що одну ракету збили над Обухівським районом.
Жителі Дарниці бачили стовпи диму та вогню з боку ДВРЗ. Ворожі ракети у столиці вдарили по об’єктах “Укрзалізниці”, повідомив Сергій Лещенко.

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Україна

Ракетний удар по ДВРЗ: там не було бронетехніки, Укрзалізниця запрошує переконатись

Уранці в неділю чотири ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, що на північно-східній околиці Києва, під Броварами. Однак, всупереч повідомленням з РФ, вони не вразили бронетехніку. Про це 5...

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