Київ обстрілювали ракетами з Каспійського моря

Ракети, які сьогодні, у неділю, 5 червня, спричинили 5 вибухів у Києві, були випущені з акваторії Каспійського моря.
За попередніми даними, російські війська здійснили пуски ракет з літаків Ту-95.
Про це повідомило командування ПО ЗСУ.
Близько 06.00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування “Центр” було виявлено ракети та обстріляно; знищена одна крилата ракета, йдеться в повідомленні.
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