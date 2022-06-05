Київ обстрілювали ракетами з Каспійського моря

Стовпи диму після прильоту російських ракет видно з будь-якої точки Даринцького району столиці. Фото з соцмереж

Ракети, які сьогодні, у неділю, 5 червня, спричинили 5 вибухів у Києві, були випущені з акваторії Каспійського моря.

За попередніми даними, російські війська здійснили пуски ракет з літаків Ту-95.

Про це повідомило командування ПО ЗСУ.

Близько 06.00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування “Центр” було виявлено ракети та обстріляно; знищена одна крилата ракета, йдеться в повідомленні.

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