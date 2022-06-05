Путін погрожує ударами в Україні «по тих об’єктах, які поки що не чіпали»

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв жорстку збройну відповідь по тих об’єктах (в Україні – Н), по яких удари поки що не завдавалися, у разі, якщо Захід постачатиме Україні ракети далекої дії.
«Якщо вони (ракети – Н) будуть і постачатимуться, з цього ми робитимемо відповідні висновки і застосовуватимемо свої засоби ураження, яких у нас достатньо, для того, щоб завдавати ударів по тих об’єктах, по яких ми поки що не завдавали», – сказав Путін в інтерв’ю телеканалу “Росія 1”.
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