Home / Світ / Європа / Якщо європейська єдність похитнеться – це саме те, що треба Путіну, – Зеленський на саміті ЄС

Якщо європейська єдність похитнеться – це саме те, що треба Путіну, – Зеленський на саміті ЄС

30/05/2022 20:42

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів подолати суперечності і затвердити новий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Глава держави наголосив, що поглиблення розколу всередині ЄС – саме те, чого добивається Кремль.

Про це він сказав у відеозверненні в рамках саміту Європейської ради ввечері в понеділок, 30 травня, інформує “Європейська правда”.

“Росія хоче бачити на таких засіданнях не цілісну Європейську раду, не єдиний ЄС, а 27 окремих держав, уламків, які неможливо зібрати докупи… Зараз ми бачимо одночасно, як російський наступ на Донбасі руйнує наші міста, і як європейська єдність – бажана європейська єдність – може похитнутися”, – зазначив Зеленський.

Він зауважив, що з дати схвалення п’ятого пакету санкцій проти Росії минуло вже 52 дні війни.

“Я не звинувачую нікого з вас, провина за все, що відбувається – на РФ, але, думаю, кожному очевидно, що мав би бути прогрес у санкціях. Такий прогрес, щоб Росія почала шукати мир.

Чому Росія досі може заробляти мільярди євро на своїх енергоресурсах? Чому банки держави-терориста все ще працюють з Європою та світовою фінансовою системою? Чому на території ЄС все ще активні російські пропагандистські канали, інформаційна зброя РФ?

Чому російські держслужбовці, які підтримують війну і судді, які відкрито допомагають репресіям, досі не під санкціями? Тільки завдяки більшій єдності можна знайти відповідь на все, що робить Росія проти нас – і проти вас”, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що наслідки війни вже вийшли за межі європейського континенту, зазначивши, що продовольчі проблеми у світі через блокаду чорноморських портів загрожують новою хвилею мігрантів, які шукають кращого життя у Європі – чого Росія свідомо сподівається добитися, а також пригадавши маніпуляції Росії на енергетичному ринку для “підігрівання” цін, які почалися ще минулого року.

“Росія створює умови для того, щоб європейці протестували не проти агресії і агресора, а власних держав. Проти вас, проти свого керівництва. І якщо це ставка Росії на політичний хаос у ваших країнах – чому хтось ще думає, що може захиститися наодинці? Європа має продемонструвати силу, тому що тільки силу Росія сприймає як аргумент. Настав час бути не “уламками”, а єдиним цілим”, – наголосив Зеленський, додавши, що внутрішні чвари тільки заохочують Кремль тиснути більше.

Він підкреслив також про неприйнятність якихось компромісів за рахунок суверенітету і територіальної цілісності України.

Як відомо, країни ЄС досі не досягли згоди щодо нафтового ембарго у шостому пакеті санкцій, насамперед – через позицію Будапешта.

Читайте також:
Прем’єр Угорщини назвав нові умови, за яких підтримає ембарго на нафту з РФ

Унікальних переглядів: 5
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Якщо європейська єдність похитнеться – це саме те, що треба Путіну, – Зеленський на саміті ЄС

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів подолати суперечності і затвердити новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Глава держави наголосив, що поглиблення розколу всередині ЄС – саме те, чого...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse