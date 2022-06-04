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Путін готується до війни на виснаження і розраховує, що Захід втомиться підтримувати Україну, – WP

04/06/2022 20:06

Путін готується до довгої війни на виснаження проти України й невпинно намагатиметься використати економічні методи, такі як блокування експорту українського зерна, щоб позбавити Київ західної підтримки.
Про це газеті Washington Post на умовах анонімності розповіли представники «російської економічної еліти», передає ZN.ua.

За словами співрозмовників видання, Кремль розцінив ознаки невпевненості деяких європейських урядів як доказ того, що Захід може припинити боротися з російським вторгненням в Україну, особливо якщо глобальні ціни на енергоносії будуть зростати після запроваджених проти Москви санкцій.

«Путін вірить, що Захід втомиться», – сказав російський мільярдер, який попросив не називати його імені через страх перед переслідуваннями.

Він додав, що російський автократ не очікував такої потужної та консолідованої реакції Заходу. Але «тепер він намагається змінити ситуацію і вірить, що в довгостроковій перспективі він переможе», – сказав мільярдер.

У Москві розглядають виборчі цикли на Заході як уразливість. Тому Путін вірить, що «громадська думка може змінитися за один день».

WP нагадує, що Євросоюз запровадив обмежене ембарго на російську нафту, яке забороняє постачання через морські шляхи. І президент Ради ЄС Шарль Мішель хвалив це рішення як метод створити максимальний тиск на Росію, щоб вона зупинила війну. Але, за словами неназваного російського чиновника з дипломатичних кіл в Москві, в короткостроковій перспективі це ембарго «матиме невеликий вплив».

«У Кремлі такі настрої, що ми не можемо програти, хай якою була б ціна», – сказав він.

У Москві заявили, що рішення ЄС лише спровокувало ще більше зростання глобальних цін на енергоносії. До того ж російську нафту можна продавати на ринках в Азії, попри заборону страхування танкерів з російською нафтою, яку Європа теж запровадила. В інтерв’ю для Washington Post прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков сказав, що «Захід робить помилку за помилкою», посилюючи кризу, і все «заради того, щоб сказати, що події в Україні й все, що робить Путін, неправильно». Видання пише, що така позиція говорить про впевненість Кремля в тому, що він може витримати тиск економічних санкцій і перемогти Захід.

Колишній головний економіст ЄБРР Сергій Гурієв сказав, що у Путіна немає іншого вибору, окрім як продовжувати війну, сподіваючись, що блокада українського зерна «спровокує нестабільність на Близькому сході й новий потік біженців». Видання пише, що російська армія почала повільно завойовувати нові території на Донбасі, не вступаючи у великі вирішальні бої. І це може вказувати на переконання Путіна, що час на його боці, – сказав неназваний російський мільярдер.

«Путін дуже терплячий. Він може дозволити собі очікування від 6 до 9 місяців. Він може контролювати російське суспільство набагато жорсткіше, ніж країни Заходу контролюють свої», – зауважив він.

ЄС витратив багато тижнів на суперечки, перш ніж схвалив нафтове ембарго. І в Кремлі розцінили це як ознаку того, що західна рішучість похитнулася, – пояснили виданню російські економісти й чиновники.

Численні телефонні дзвінки канцлера Олафа Шольца і президента Еммануеля Макрона, під час яких вони намагалися вмовити Путіна розблокувати українські порти, тільки зміцнили це переконання. Коли західні лідери телефонують Путіну і шукають спосіб домовитися, «він думає, що у нього є важіль впливу», – сказав виданню неназваний колишній чиновник США.

Колишній заступник голови Центробанку РФ Сергій Алексашенко вважає, що обмежене ембарго ЄС на російську нафту призведе до порівняно невеликих втрат для Москви. Якщо Росія зможе скерувати весь обсяг в Індію і Китай, російські витрати не перевищать 10 мільярдів доларів.

«Економічні радники Путіна скажуть йому, якими будуть очікувані втрати від ембарго, і він тихенько посміється. Це не змінить його курс», – сказав Алексашенко.

Професор з міжнародних відносин Колумбійського університету й ексчиновник Держдепартаменту Едвард Фішмен наголошує, що рішення ЄС потрібно розглядати «лише як перший крок». Кілька чинних і колишніх західних посадовців обговорювали ідею, щоб США і ЄС утворили картель і задавали максимальну ціну для російської нафти на рівні 30 чи 40 доларів за барель. Цей крок міг би бути більш ефективним, ніж ембарго, яке запровадив ЄС зараз. Глобальні ціни впали б, вважають Гурієв і Фішмен. США могли б запроваджувати санкції проти всіх, хто купить російську нафту за вищою ціною, ніж було задано. Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі першим висунув ідею про створення західного картелю споживачів нафти під час зустрічі з президентом Джо Байденом.

Оскільки ризики зростають для всіх сторін, «це буде війна на виснаження з економічної, політичної та моральної точки зору. Всі чекають осені», – сказав виданню неназваний російський чиновник, пояснивши, що тоді вплив санкцій буде найбільшим. Зараз, за словами президента України Володимира Зеленського, Києву потрібно 7 мільярдів доларів допомоги на місяць, щоб країна зберегла свою активність. Тож Путін, вочевидь, розраховує, що Захід «кліпне першим», – вважає колишній чиновник США.

Він зауважив, що мета Путіна «підкорити Україну й підняти російський прапор в Києві не змінилася».

Що ж, мета українського народу та демократичного світу не змінилася також – перемогти Путіна.

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