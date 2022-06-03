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100 днів війни: ЗСУ контролюють 80% території, армії довіряють 90% українців

03/06/2022 18:56

Дмитро Снєгирьов
громадський діяч, аналітик

Внаслідок жорстоких боїв лютого-березня ЗС України вдалося зірвати плани російських окупантів у «парадному» темпі захопити нашу країну. Нині українські Сили оборони ведуть бої на Сході й на Півдні, є у нас успіхи, а є і невдачі.

Головне, чого ми досягли за минулі три місяці, це звільнення Силами оборони раніше окупованих територій. Нині 80% території країни контролюють Збройні Сили України.

Це наш перший і головний успіх.

ЗСУ вдалося втримати лінію оборони, після цього розгорнути на деяких напрямках контрнаступ і відбити у противника раніше захоплені території. Загальна кількість звільнених населених пунктів нині сягає приблизно 1100. Крім військового, це, відповідно, і психологічний ефект, який свідчить про здатність ЗСУ здійснювати не тільки опір, а й вести контрнаступ.

Повторюся, основний успіх ЗСУ — те, що вдалося втримати ситуацію, ба більше, не лише утримати рубежі, а й перейти до контрнаступу і звільнення територій.

Наша армія зуміла змінити характер військового протистояння в неочікуваному для росіян напрямку.

Окрім суто внутрішніх воєнних здобутків, до наших основних успіхів слід зарахувати залучення широкої міжнародної коаліції задля протистояння російській агресії. Як наслідок — у нас з’явилася можливість отримання новітніх зразків військової техніки від країн НАТО, а також позаблокових держав-союзників Північноатлантичного альянсу.

Третє — це формування Сил територіальної оборони і, що принципово важливо, залучення ТрО до активної фази військового протистояння безпосередньо на лінії фронту.

Четверте — розгортання сил спротиву на окупованих територіях.

П’яте — побудова логістики, яка дозволяє, незважаючи на точкові удари з боку РФ, здійснювати як передислокацію, так і накопичення матеріально-технічних резервів, а також забезпечити постачання новітнього озброєння з закордону.

Шосте — розбудова ешелонованої системи ППО, яка дозволяє протягом трьох місяців тримати більшість ключових об’єктів критичної інфраструктури поза активною діяльністю російських сил.

Сьоме — консолідація українського суспільства. За три місяці активної інформаційно-пропагандистської атаки на свідомість українців ворогу не вдалося посіяти розбрат на тезах політичних, мовних чи релігійних відмінностей в нашому суспільстві. Це було основним завданням роспропаганди, і воно провалилося. І це — наш спільний успіх.

Звідси випливає й наступне досягнення України і українців — феноменально високий ступінь довіри населення до державної інституції. Нині ЗСУ довіряють більше ніж 90 відсотків громадян України. Це дуже позитивний сигнал — для нас, і дуже поганий для агресора.

Збройні сили України дають відсіч ворогу! Ми – під надійним захистом наших військових. Зберігаємо спокій і віримо в ЗСУ!

І головне – віримо в нашу перемогу!

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