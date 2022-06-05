Ворожа артилерія знову обстріляла Криворіжжя, зруйновано будинки у двох селах

У ніч на 5 червня росіяни знову обстріляли артилерією Зеленодольську громаду Криворізького району.
Про це о 8-й ранку в неділю повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Ніч та ранок напружені – постійні повітряні тривоги. Під ворожі обстріли знову потрапив Криворізький район. Артилерія окупанта ударила по Зеленодольській громаді”, – написав голова обласної військової адміністрації в телеграмі.
За його даними, ж руйнування житлових будинків у двох селах. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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