Рашисти уразили авіаракетами два підприємства в Краматорську

У ніч на 5 червня російські війська завдали удару по місту Краматорськ на Донеччині ракетами з літака, влучили по двох промислових підприємствах.
Про це вранці в неділю, 5 червня, повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
“Нічний авіаракетний удар по Краматорську. “Звільняють” нас від промисловості. За попередньою інформацією, без жертв, але серйозні пошкодження на двох підприємствах міста”, – поінформував мер у фейсбуці.
Як відомо, місто Краматорськ із 2014 року є фактичним адміністративним центром Донецької області.
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