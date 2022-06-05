ЗСУ на Луганщині ліквідували російського генерала Кутузова

Роман Кутузов

Українські сили оборони ліквідували командира так званого 1-го армійського корпусу “ДНР”, російського генерал-майора Романа Кутузова, позивний “Туман”.

Про загибель рашистського командира в неділю, 5 червня, написали багато російських телеграм-каналів та груп, також цю інформацію поширив пропагандист державної телерадіокомпанії РФ Олександр Сладков.

Частковим підтвердженням можна вважати також допис депутата Держдуми РФ Дмитра Сабліна, який висловив жаль з приводу втрати друга, “новопреставленого воїна Романа”.

У телеграм-каналах бойовиків “ДНР” пишуть про те, що Кутузов загинув у селищі Миколаївка під Попасною на Луганщині.

У деяких дописах зазначається, що він командував військами, які “перерізали ключову трасу Артемівськ – Лисичанськ”.

< ► > Скріншот: InformNapalm

У 2019 році Роман Кутузов значився на сайті міноборони РФ як в.о. командувача 29-ї загальновійськової армії, а до того – 5-ї армії.

У деяких неофіційних повідомленнях про смерть генерала також зазначається, що він “довгий час працював” у Сирії.

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