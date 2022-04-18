ЗСУ ліквідували командира російської 49-ї зенітної ракетної бригади

Українські військовослужбовці знищили командира 49-ї зенітної ракетної бригади ЗС РФ полковника Івана Грішина.
Про це вранці в понеділок, 18 квітня, повідомляє пресслужба Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
“Зустрічайте “свіженького” окупанта зі складу збройних сил Росії: “командир 49-й зенитной ракетной бригады полковник Гришин Иван из Смоленска”. Заблукав на “навчаннях”, але вже правильно повернувся додому”, – йдеться у повідомленні.
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