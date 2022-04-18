ЗСУ ліквідували командира російської 49-ї зенітної ракетної бригади

Під Маріуполем загарбники тримають у “фільтраційних таборах” понад 27 тис. українців, – радник мера

Російські окупанти утримують в “фільтраційних таборах” по лінії Мангуш-Нікольске-Ялта на Донеччині не менше 27 тисяч людей. Про це вранці в понеділок, 18 квітня, повідомив у телеграмі радник міського голови...