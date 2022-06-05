Січеславська бригада ДШВ на Донеччині збила російський гелікоптер Ка-52

Воїни 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади ЗСУ в Донецькій області збили російський бойовий вертоліт Ка-52 “Алігатор”.
Про це ввечері в неділю, 5 червня, повідомила пресслужба підрозділу.
“Закінчуємо вихідні гарними новинами! На Донеччині січеславські десантники пострілом із ПЗРК “Ігла” в черговий раз успішно приземлили ворожого “алігатора”- вертоліт Ка-52!” – розповіли в 25 опдбр.
“Не зупиняємося, сезон полювання триває…” – додали січеславці.
Нагадаємо, напередодні бійці ЗСУ в зоні ООС також збили російський Ка-52.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 102 – 05.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!