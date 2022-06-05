Окупанти контролюють східну частину Сєверодонецька, намагаються наступати для оточення, – ГШ

На Донецькому напрямку підрозділи ЗС РФ зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ та блокування основних логістичних шляхів.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ в ранковому зведенні в неділю, 5 червня.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти, за підтримки артилерії, ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, контролюють східну частину міста.

Крім того, з метою захоплення панівних висот, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове–Миколаївка.

На Лиманському напрямку ворог веде наступ у напрямку Святогірська, намагається витіснити наші війська на правий берег річки Сіверський Донець.

На Бахмутському напрямку, для доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат ворог перекинув понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснюють вогневе ураження переднього краю оборони та тилових районів наших військ, з метою сковування наших підрозділів та недопущення їх перегрупування.

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