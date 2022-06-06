Зміна тактики: Росія почала бити по наземних об’єктах України протикорабельними ракетами

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У результаті активного ураження морських сил Росії корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ вдалося відкинути від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів. У спробі відновити контроль над північно-західною частиною Чорного моря ворог був змушений змінити тактику.

Про це з посиланням на командування ВМС ЗСУ повідомили в Міноборони у понеділок, 6 червня.

Росіяни розгорнули в Криму і Херсонській області берегові ракетні комплекси “Бал” та “Бастіон” та перекидають додаткові сили на острів Зміїний.

“Залишається загроза нанесення ракетних ударів з морського напрямку. З початку вторгнення ворожі кораблі та підводні човни здійснили пуски більше 300-от крилатих ракет по українській території. Наразі інтенсивність ударів крилатими ракетами «Калібр» знизилась, в той же час противник почав бити по наземних об’єктах протикорабельними ракетами, основне призначення яких – ураження бойових кораблів та суден“, – зазначили в Міноборони.

Це може свідчити про те, що Росія використала значний обсяг сучасної ракетної зброї та змушена застосовувати застарілі типи ракет, запасів яких достатньо для ударів по нашій території.

“Угруповання орієнтовно із 30-ти кораблів та підводних човнів продовжують блокаду цивільного судноплавства. З початку повномасштабного вторгнення флот противника здійснив ураження 9-ти цивільних суден, одне з яких затонуло. На жаль, два цивільних моряка загинули”, – йдеться у повідомленні.

Наразі в акваторії Чорного моря перебуває до 12 великих десантних кораблів, проте більше третини з них знаходяться в ремонті.

Після знищення силами Військово-Морських Сил Збройних Сил України 3-ох десантних катерів типу “Раптор” та десантного катеру типу “Серна”, угруповання противника налічує до 15 десантних катерів різного типу.

Ситуація в північно-західній частині Чорного моря залишається складною.

“Ми позбавили чорноморський флот рф повного контролю над північно-західною частиною Чорного моря, яка перетворилась на «сіру зону». Разом з тим, противник перейняв нашу тактику, та намагається повернути контроль на північно-західною частиною Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексів та крилатих ракет повітряного базування”, – зазначили військові.

Зберігається ризик висадки тактичного десанту та диверсійно-розвідувальних груп на одеське узбережжя, особливо в сприятливих погодних умовах літньої пори.

Крім того, міноборони ворога імітує організацію так званих гуманітарних коридорів начебто для виведення цивільних іноземних суден з українських портів. Намагання зіграти на гуманності насправді може бути можливістю для ворожих кораблів наблизитися до нашого узбережжя під прикриттям цивільних суден.

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