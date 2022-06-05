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Зеленський на Запоріжжі зустрівся з вимушеними переселенцями та відвідав позиції ЗСУ

05/06/2022 20:50

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Президент України Володимир Зеленський відвідав Запорізьку область.

Про це повідомив у неділю, 5 червня, заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, виклавши в інстаграмі відео зі спілкування Зеленського з вимушеними переселенцями.

“Запоріжжя. Спілкуємося з маріупольцями”, – підписав Тимошенко “сторіз” із Зеленським.

Згодом сайт президента поінформував, що Зеленський також відвідав позиції українських військових у Запорізькій області, ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краю оборони, поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди й подарунки.

Крім того, під час поїздки до Запорізької області Зеленський відвідав санаторій-профілакторій, де розмістили українців, які були вимушені полишити свої домівки через збройну агресію Росії. Він оглянув лікувальні кабінети, куди вони можуть звертатися по медичну допомогу, а також житлові приміщення.

Президент поспілкувався з переселенцями та поцікавився в них умовами проживання.

“У нас немає сумнівів, що ми звільнимо всі тимчасово окуповані міста. Це обов’язково буде”, – запевнив він.

Також Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні. Глава держави заслухав інформацію від начальника обласної військової адміністрації Олександра Старуха, військового командування та керівництва управління Національної поліції в області.

Старух доповів президентові, що майже 60% території області тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

На Запоріжжі створено гуманітарні хаби для прийому мешканців тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії.

“Останні 15 днів найбільша кількість людей приїжджає з Херсонської області. Також прибувають із Маріуполя”, – сказав начальник ОВА.

Президент доручив керівництву Запорізької області надати всю необхідну допомогу особам, переміщеним із тимчасово окупованих територій.

Це другий публічний візит Зеленського за межі Київської області від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.
Як писала “Новинарня“, наприкінці травня президент з’їздив на Харківщину, де, зокрема, відвідав передові позиції українських військ у цьому регіоні.

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