У бою на Миколаївщині загинув командир 18-го батальйону морської піхоти Сергій Дердуга

У бою з окупантами в Миколаївській області загинув командир 18-го окремого батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти підполковник Сергій Дердуга.

Про це повідомила пресслужба бригади.

3 червня під час наступальних дій він отримав чисельні осколкові вогнепальні поранення унаслідок зіткнення з противником.

“Підполковник Сергій Дердуга народився у місті Ямпіль Вінницької области. Військову службу з гідністю ніс з 2001 року. Окремий батальйон морської піхоти очолив в 2019 році. Разом з підрозділом виконував бойові завдання в районі проведення Операції Об’єднаних Сил на сході України. Він був прикладом мужності, відваги та цілеспрямованості. Його серце було наповнене великою любов’ю до України”, – зазначили його колеги.

Підполковник Сергій Дердуга нагороджений орденом Богдана Хмельницького IIІ ступеня.

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