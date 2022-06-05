У бою з рашистами на Луганщині загинув ГУРівець Юрій Назарук

У бою з російськими загарбниками загинув співробітник Головного управління розвідки Міноборони майор Юрій Назарук.

Про це повідомляє ГУР МОУ на офіційній сторінці у фейсбуці.

“З перших днів повномасштабного вторгнення окупаційних військ на територію України майор Юрій Назарук брав участь у звільненні від російської нечисті Ірпеня та Бучі, виконував бойові завдання в Запорізькій області, на Миколаївщині, Луганщині та Донеччині.

Був одним із героїчних захисників Маріуполя. На особистому рахунку героя кілька спалених одиниць ворожої техніки та десятки знищених окупантів.

“Морально та фізично сильний, він завжди вмів блискавично ухвалювати сміливі рішення, які зберегли сотні життів захисників України. Мав беззаперечний авторитет та повагу серед бойових побратимів”, – розповіли побратими.

За даними сайту “Район. Рожище”, розвідник загинув 2 червня в Луганській області.

Юрій Назарук народився в селі Сокіл Рожищенської громади на Волині. Йому було 30 років.

З 2015 року виконував завдання у районі проведення АТО/ООС. Зокрема, в червні 2016 року особовий склад розвідгрупи під командуванням Назарука виконував задачі із затримання диверсійно-розвідувальних груп противника поблизу села Водяне. Під час тієї операції трьох російських бойовиків було ліквідовано та ще вісьмох взято в полон зі зразками озброєння та особистими документами.

За особисту мужність Юрій Назарук був нагороджений орденом “Богдана Хмельницького” III ступеня.

Окрім того, він був відзначений орденом “За мужність” III ступеня, відзнакою “Захиснику України”, медалями “Операція Об‘єднаних сил”, “За звитягу та вірність”, почесним нагрудним знаком начальника Генерального штабу “За досягнення у військовій службі” II ступеня, відзнаками Міністерства оборони України “За військову доблесть” та “Знак пошани”, нагрудним знаком “Сухопутні Війська України”.

Прощання з майором Назаруком відбудеться у Києві в понеділок, 6 червня.

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