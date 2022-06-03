На передовій загинув 19-річний студент-філософ “Могилянки” Даниїл Євтушенко

У боях на сході України загинув 19-річний військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Даниїл Євтушенко.

Про це в п’ятницю, 3 червня, повідомив у фейсбуці доктор філософських наук, професор Вадим Менжулін.

“Трагічна звістка. 30 травня в боях на сході України загинув студент другого року навчання могилянського філософського бакалаврату Даниїл Євтушенко. Йому не було й 20-ти.

Ще на початку війни Даниїл пішов у тероборону, але навчання не припиняв. Буквально за кілька годин до загибелі писав мені щодо проходження сесії.

Даниїл вступив в Могилянку за часів карантину, тому ми спілкувалися лише онлайн. Але ще з семінарських занять, що проходили восени 2020-го, я запам’ятав його голос. Цей голос назавжди в моїй душі. Вічна пам’ять герою!”, – написав Менжулін.

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