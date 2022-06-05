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Масі Найєм на фронті зазнав важкого поранення

05/06/2022 17:35

Військовослужбовець ЗСУ, відомий адвокат та громадський діяч Масі Найєм зазнав важкого поранення.

Про це вдень у неділю, 5 червня, повідомив Олег Сенцов, боєць тероборони Збройних сил України, який виконує бойові завдання на Донбасі.

“Масі Найєм — важкопоранений, везуть в лікарню. Тримайся, Друже, ми молимося за тебе!” — написав Сенцов.

Як повідомив бізнесмен Андрій Ставніцер, Найєма поранено в голову. Його доправляють у лікарню імені Мечникова в Дніпрі.

Це підтвердив також брат Масі, заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

“У брата важке поранення голови та ока. Був у комі, час від часу приходить до тями. Лікарі кажуть, що зараз стабільний. Доправлений у Дніпро, в обласну лікарню ім. Мечникова. Готують до операції”, — написав Мустафа о 19:17.

Нагадаємо, Масі Найєм — засновник юридичної компанії “Міллер”, адвокат, правозахисник. Як мобілізований служив у ЗСУ в 2015-2016 роках, брав участь в АТО (командир взводу у складі 122-го батальйону 81-ї бригади ДШВ). У 2022 році знову став до лав ЗС України.

Кінорежисер, боєць ТрО Олег Сенцов 25 травня брав участь у важкому бою в районі траси Бахмут-Лисичанськ.

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