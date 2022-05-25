Тероборонівець Сенцов пережив найстрашніший день на війні: коригував арту, зазнав контузії, втратив командира

У важкому бою на Луганщині Олег Сенцов зазнав контузії, командир його роти загинув, підрозділ мусив відійти через важкий артилерійський обстріл.

Як передає “Новинарня“, про це колишній політв’язень Кремля, кінорежисер, який нині є бійцем київської тероборони, розповів у відеозверненні в фейсбуці ввечері 25 травня.

Сенцов зазначив, що виконує бойові завдання в районі траси на Лисичанськ.

“Сьогодні був, мабуть, найважливіший і найстрашніший день у житті. Я займався коригуваннням арти і розвідкою на передньому краї. Горб і велике поле між двома населеними пунктами на Донбасі, де зараз прориваються російські війська… Такого страшного артилерійського обстрілу – із “градів”, ракет, танків… – я ще такого ще не відчував на цій війні”.

Кінорежисер розповів, що в цьому бою влучанням ракети убили командира його роти. Заступник вирішив відступити. “Тероборонівці, які всього чотири дні на фронті, вони відійшли останніми, не хотіли відходити. Але наказ є наказ. Для того, аби врятувати інших, ми відступали три кілометри чистим полем. По нас гатили весь цей час…

При відступі намагалися винести важливе озброєння, зокрема NLAW, і, звичайно поранених”, – зазначив Сенцов. “Мене трішки “збовтнуло” міною, легка контузія, але це дрібниці”, – сказав режисер, згадавши поранених і загиблих – тих, хто залишився лежати в полі. “Зараз ми розвезли поранених. Я розмовляв з одним із них, [у якого] поранення у голову, – аби він не втратив свідомість. Його звати Вадим, так, як мого сина. А передали його медсестрі Аліні, – так звати мою доньку”, – розповів далі Сенцов. https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2022/05/oleg-senczov-25-05-2022.mp4 Він відзначив “духовитих”, мотивованих хлопців їхнього підрозділу. Але водночас закликав не ставитися до ворога та до подій на Донбасі легковажно. “Я не знаю, чи варто було записувати це відео, – сказав Олег. – Але коли читаєш наші новини, то думаєш, що все прекрасно, що орки втікають на всіх напрямах. Але це не так. У них сильна армія, багато техніки, артилерії. І вони змінили тактику… Вони вже не ходять легкодоступними колонами, вони зосередилися на вузьких напрямках”. “Нам бракує важкого озброєння, сподіваємося, що воно у нас з’явиться. Часом бракує злагодження, бо хлопці приїжджають непідготовленими. Але дух міцний, не зважаючи на локальні відкати, як тут кажуть. Ми віримо у перемогу, і все робимо для того, аби її здобути”, – підсумував Олег Сенцов.

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