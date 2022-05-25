Тероборонівець Сенцов пережив найстрашніший день на війні: коригував арту, зазнав контузії, втратив командира

У важкому бою на Луганщині Олег Сенцов зазнав контузії, командир його роти загинув, підрозділ мусив відійти через важкий артилерійський обстріл.
Як передає “Новинарня“, про це колишній політв’язень Кремля, кінорежисер, який нині є бійцем київської тероборони, розповів у відеозверненні в фейсбуці ввечері 25 травня.
Сенцов зазначив, що виконує бойові завдання в районі траси на Лисичанськ.
“Сьогодні був, мабуть, найважливіший і найстрашніший день у житті. Я займався коригуваннням арти і розвідкою на передньому краї. Горб і велике поле між двома населеними пунктами на Донбасі, де зараз прориваються російські війська… Такого страшного артилерійського обстрілу – із “градів”, ракет, танків… – я ще такого ще не відчував на цій війні”.
Кінорежисер розповів, що в цьому бою влучанням ракети убили командира його роти. Заступник вирішив відступити.
“Тероборонівці, які всього чотири дні на фронті, вони відійшли останніми, не хотіли відходити. Але наказ є наказ. Для того, аби врятувати інших, ми відступали три кілометри чистим полем. По нас гатили весь цей час…
При відступі намагалися винести важливе озброєння, зокрема NLAW, і, звичайно поранених”, – зазначив Сенцов.
“Мене трішки “збовтнуло” міною, легка контузія, але це дрібниці”, – сказав режисер, згадавши поранених і загиблих – тих, хто залишився лежати в полі.
“Зараз ми розвезли поранених. Я розмовляв з одним із них, [у якого] поранення у голову, – аби він не втратив свідомість. Його звати Вадим, так, як мого сина. А передали його медсестрі Аліні, – так звати мою доньку”, – розповів далі Сенцов.
Він відзначив “духовитих”, мотивованих хлопців їхнього підрозділу. Але водночас закликав не ставитися до ворога та до подій на Донбасі легковажно.
“Я не знаю, чи варто було записувати це відео, – сказав Олег. – Але коли читаєш наші новини, то думаєш, що все прекрасно, що орки втікають на всіх напрямах. Але це не так. У них сильна армія, багато техніки, артилерії. І вони змінили тактику… Вони вже не ходять легкодоступними колонами, вони зосередилися на вузьких напрямках”.
“Нам бракує важкого озброєння, сподіваємося, що воно у нас з’явиться. Часом бракує злагодження, бо хлопці приїжджають непідготовленими. Але дух міцний, не зважаючи на локальні відкати, як тут кажуть. Ми віримо у перемогу, і все робимо для того, аби її здобути”, – підсумував Олег Сенцов.
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