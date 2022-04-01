ЗСУ звільнили від окупантів селище Іванків на Київщині

Фото Олега Берегового

Збройні сили України звільнили від окупантів смт Іванків, що на Київщині.

Про це повідомив радник керівника ОП, колишній народний депутат Сергій Лещенко в телеграмі.

Депутат Іванківської селищної ради Олег Береговий опублікував фото зі звільненого населеного пункту.

“Збройні сили України взяли під контроль населений пункт! Зв‘язок відновлять найближчим часом. Іванків був в окупації з перших днів війни. З 4 березня у селищі не було інтернету та мобільного зв‘язку”, – розповів також журналіст Богдан Амінов.

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, що в смт Іванків (колишній райцентр) на півночі Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, у якому зберігалися роботи української народної художниці Марії Приймаченко.

На початку березня рашистська пропаганда влаштувала в Іванкові шоу зі спробою роздачі місцевим гуманітарної допомоги.

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