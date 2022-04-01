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ЗСУ звільнили від окупантів селище Іванків на Київщині

01/04/2022 15:12

Збройні сили України звільнили від окупантів смт Іванків, що на Київщині. 

Про це повідомив радник керівника ОП, колишній народний депутат Сергій Лещенко в телеграмі.

Депутат Іванківської селищної ради Олег Береговий опублікував фото зі звільненого населеного пункту.

“Збройні сили України взяли під контроль населений пункт! Зв‘язок відновлять найближчим часом. Іванків був в окупації з перших днів війни. З 4 березня у селищі не було інтернету та мобільного зв‘язку”, – розповів також журналіст Богдан Амінов.

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, що в смт Іванків (колишній райцентр) на півночі Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, у якому зберігалися роботи української народної художниці Марії Приймаченко.
На початку березня рашистська пропаганда влаштувала в Іванкові шоу зі спробою роздачі місцевим гуманітарної допомоги.

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